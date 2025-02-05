أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 5-2-2025 في محافظة البحيرة

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أرشيفية
أرشيفية

 

أسعار الأسماك من أعلى الكلمات بحثا علي مختلف المواقع، لذا تقدم بوابة الفجر خدمة لقرائها ومتابعيها بنشر أسعار الأسماك في محافظة البحيرة، اليوم، حيث تشهد الأسعار ثباتا في الأسعار بجميع منافذ المحافظة.

 

وتنشر بوابة الفجر أسعار الأسماك، في مدن ومراكز محافظة البحيرة.

 

وجاءت أسعار الأسماك كالتالي:

سعر كيلو سمك البلطي من 70 إلى 90 جنيها

سعر كيلو فيليه البلطى من 75 إلى 90 جنيها

سعر كيلو البياض البلدي 90 جنيها

سعر كيلو الكابوريا من 80 إلى 130 جنيها

سعر كيلو الجمبرى الصغير من 150 إلى 210 جنيها

سعر كيلو الجمبرى الوسط من 200 إلى 350 جنيها

سعر كيلو الجمبرى الجامبو يصل إلى 450 جنيها

سعر كيلو الجمبرى المجمد 200 جنيها

سعر كيلو القراميط 90 جنيها

سعر كيلو البوري من 105 إلى 140 جنيها

سعر كيلو الكاليماري 290 جنيها


 

أسعار الأسماك المجمدة فى محافظة البحيرة

سعر سمك التونة المجمدة 60 جنيها

سعر السفرديا المجمدة 65 جنيها

سعر الرنجة المجمدة 140 جنيها

سعر السردين المجمد 90 جنيها

سمك البلطي من 60 إلى 70 جنيها

سمك البلطي الأسواني ما بين 55 إلى 75 جنيهًا

فيليه أسماك البلطي من 80 إلى 160 جنيهات

المكرونة السويسي من 80 إلى 90 جنيها

سمك البوري ما بين 90 إلى 130 جنيهًا

الدنيس تراوح ما بين 110 إلى 180 جنيهًا

كابوريا بين 60 إلي 150 جنيها

سمك الماكريل من 90 إلى 150 جنيهًا

سمك الوقار ما بين 100 إلى 130 جنيهًا

سمك موزة ما بين 65 إلى 70 جنيهًا

السبيط والكاليماري بين 150 جنيهات و250 جنيها

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