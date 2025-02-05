حالة الطقس اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025: انخفاض في الحرارة ورياح وأمطار متفرقة

الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية خلال الـ 48 ساعة المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال اليومين المقبلين، حيث تشهد البلاد نشاطًا للرياح على أغلب المناطق، مع اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فضلًا عن هطول أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد.

أجواء باردة نهارًا وقارسة البرودة ليلًا

وفقًا لتقرير الأرصاد الجوية، يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما يكون معتدلًا على شمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء، ودافئًا على جنوب الصعيد.

أما ليلًا، فيسود طقس شديد البرودة على أغلب المناطق، مع تحذيرات من انخفاض درجات الحرارة في الصباح الباكر.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

انخفاض درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

بمعدل يتراوح بين مئوية. اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط، مع ارتفاع الأمواج بين 4 إلى 6 أمتار .

في البحر المتوسط، مع . سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تكون خفيفة على مدن القناة وسيناء، وقد تمتد بشكل متقطع إلى القاهرة الكبرى مساءً.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض المدن المصرية

📌 القاهرة: العظمى 19° – الصغرى 12°

📌 الإسكندرية: العظمى 19° – الصغرى 12°

📌 مطروح: العظمى 18° – الصغرى 11°

📌 الإسماعيلية: العظمى 21° – الصغرى 10°

📌 شرم الشيخ: العظمى 23° – الصغرى 14°

📌 الغردقة: العظمى 26° – الصغرى 13°

📌 أسيوط: العظمى 22° – الصغرى 9°

📌 الأقصر: العظمى 25° – الصغرى 11°

📌 أسوان: العظمى 26° – الصغرى 13°

نصائح الأرصاد للمواطنين

✔ ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصةً في الصباح الباكر وساعات الليل.

✔ تجنب الأنشطة البحرية على البحر المتوسط بسبب اضطراب الأمواج.

✔ متابعة النشرات الجوية باستمرار لتحديثات الطقس والتحذيرات الجوية.

✔ القيادة بحذر على الطرق السريعة بسبب انخفاض الرؤية نتيجة الشبورة والأمطار.