أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025: استقرار بعد قفزة كبيرة وعيار 21 عند 3985 جنيهًا

هدوء في السوق المحلية بعد ارتفاع الذهب أمس

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وذلك بعد الارتفاع الكبير الذي شهده المعدن الأصفر أمس، حيث قفز عيار 21 بمقدار 65 جنيهًا.

أما على الصعيد العالمي، فقد سجلت الأونصة سعر 2844 دولارًا، وسط ترقب لبيانات اقتصادية هامة في الولايات المتحدة قد تؤثر على توجهات الأسواق.

توقعات أسعار الذهب عالميًا

توقعت مؤسسة "جي بي مورجان" أن يصل متوسط سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، مع إمكانية تجاوزه، مدعومًا بعوامل اقتصادية مثل السياسات النقدية العالمية، انخفاض التضخم، وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم في مصر (دون مصنعية)

🔹 سعر الذهب عيار 24: 4554 جنيهًا

🔹 سعر الذهب عيار 21: 3985 جنيهًا

🔹 سعر الذهب عيار 18: 3415 جنيهًا

🔹 سعر الجنيه الذهب: 31880 جنيهًا

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر:

💰 سبيكة 1 جرام → 4699 جنيهًا

💰 سبيكة 2.5 جرام → 11560 جنيهًا

💰 سبيكة 5 جرامات → 22955 جنيهًا

💰 سبيكة 10 جرامات → 45899 جنيهًا

💰 سبيكة 31 جرامًا (أونصة) → 142622 جنيهًا

💰 سبيكة 50 جرامًا → 234950 جنيهًا

💰 سبيكة 100 جرام → 469900 جنيهًا

متوسط مصنعية سبائك الذهب في السوق المصرية:

🔸 سبيكة 1 جرام: من 75 إلى 85 جنيهًا

🔸 سبيكة 2.5 جرام: 66 جنيهًا

🔸 سبيكة 5 جرامات: 60 جنيهًا

🔸 سبيكة 10 جرامات: 60 جنيهًا

🔸 سبيكة 20 جرامًا: 56 جنيهًا

🔸 سبيكة 31 جرامًا (أونصة): 56 جنيهًا

عوامل مؤثرة على أسعار الذهب

📌 الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: قرارات الفائدة تؤثر بشكل مباشر على تحركات المعدن الأصفر.

📌 التضخم العالمي: ارتفاع التضخم يدفع المستثمرين لشراء الذهب كملاذ آمن.

📌 حركة الدولار: علاقة عكسية بين الدولار والذهب، حيث يؤدي ضعف الدولار إلى ارتفاع أسعار الذهب.

نصائح عند شراء الذهب

✔ متابعة أسعار الذهب في الأسواق العالمية والمحلية قبل الشراء.

✔ مقارنة أسعار المصنعية بين التجار لاختيار الأنسب.

✔ التأكد من الدمغة الرسمية على المشغولات الذهبية.