السيسي يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في غزة وبدء إعادة الإعمار

اتصالات مكثفة مع القادة العرب لمناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على حتمية الإسراع في إعادة إعمار القطاع، وذلك خلال سلسلة اتصالات هاتفية أجراها مع عدد من القادة العرب لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

مباحثات السيسي والملك عبدالله حول غزة والسلام في الشرق الأوسط

أجرى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حيث ناقشا آخر مستجدات الوضع الإقليمي، خاصة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما يشمله من تبادل الأسرى والمحتجزين، إضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع.

كما أكد الزعيمان أهمية التوصل إلى سلام دائم في المنطقة على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

السيسي يبحث مع ملك البحرين تطورات غزة والأوضاع الإقليمية

في اتصال آخر، بحث الرئيس السيسي مع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، جهود ضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع التأكيد على أهمية تبادل الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة عن سكان القطاع.

وأشاد العاهل البحريني بدور مصر المحوري في جهود الوساطة التي أسفرت عن التوصل إلى وقف إطلاق النار، مؤكدًا أهمية بدء مسار سياسي شامل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ملفات إقليمية أخرى على طاولة المباحثات

لم تقتصر المباحثات على الملف الفلسطيني، حيث ناقش الرئيس السيسي مع كل من الملك عبدالله والملك حمد تطورات الأوضاع في كل من لبنان وسوريا وليبيا والسودان، مشددين على أهمية تحقيق الاستقرار في هذه الدول، وتجنب تصاعد الأزمات.

كما تم التأكيد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الخاص بلبنان، بما يضمن أمن وسيادة واستقرار البلاد.