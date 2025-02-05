نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2025: خطوات الاستعلام والرابط الرسمي

من المتوقع أن يعتمد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2025 خلال الساعات القليلة المقبلة.

ستُعلن النتيجة برقم الجلوس والاسم عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، اتبع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي: ادخل إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عبر الرابط التالي:

اختيار الخدمات: من القائمة الرئيسية، اختر "الخدمات".

اختيار نتائج الامتحانات: اضغط على خيار "نتائج الامتحانات".

إدخال رقم الجلوس: أدخل رقم الجلوس الخاص بك في الحقل المخصص.

عرض النتيجة: اضغط على زر "بحث" لتظهر لك النتيجة بالتفصيل.

توزيع درجات المواد في الفصل الدراسي الأول

يبلغ مجموع درجات الفصل الدراسي الأول 140 درجة، موزعة كالتالي:

اللغة العربية : 40 درجة

: 40 درجة اللغة الإنجليزية : 30 درجة

: 30 درجة الرياضيات : 30 درجة

: 30 درجة العلوم : 20 درجة

: 20 درجة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

يُذكر أن إجمالي درجات العام الدراسي بالكامل هو 280 درجة.

ملاحظات هامة