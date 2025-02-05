نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة القليوبية: موعد الإعلان والرابط الرسمي للاستعلام

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2025

أعلنت مصادر رسمية أن محافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، سيعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 خلال ساعات، وسيتم الإعلان عنها رسميًا عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

كما أكدت المصادر أن النتيجة ستكون متاحة إلكترونيًا برقم الجلوس والاسم، وسيتم نشرها في المدارس بعد اعتمادها رسميًا من المحافظ.

عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية

بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول بمحافظة القليوبية:

122،926 طالبًا وطالبة موزعين على 446 لجنة امتحانية .

موزعين على . 3،330 طالبًا وطالبة في الشهادة الإعدادية المهنية.

في الشهادة الإعدادية المهنية. 41 طالبًا من طلاب الصف الثالث الإعدادي للصم .

. 8 طلاب من ذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين).

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في القليوبية

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية برقم الجلوس، عبر الرابط الرسمي الذي سيتم الإعلان عنه من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية فور اعتماد النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية. إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة. الضغط على زر "عرض النتيجة". ظهور درجات الطالب في جميع المواد الدراسية والمجموع الكلي.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية الترم الأول 2025

أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا للجدول التالي:

السبت 18 يناير 2025 : امتحان اللغة العربية والتربية الرياضية (نظري).

: امتحان اللغة العربية والتربية الرياضية (نظري). الإثنين 20 يناير 2025 : امتحان الهندسة والدراسات الاجتماعية.

: امتحان الهندسة والدراسات الاجتماعية. الثلاثاء 21 يناير 2025 : امتحان اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

: امتحان اللغة الإنجليزية والتربية الدينية. الأربعاء 22 يناير 2025 : امتحان العلوم والتربية الفنية.

: امتحان العلوم والتربية الفنية. الخميس 23 يناير 2025: امتحان الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول

وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، فإن مجموع درجات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية هو 140 درجة، موزعة على المواد الدراسية كما يلي:

المادة الدرجة اللغة العربية 40 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة الدراسات الاجتماعية 20 درجة الرياضيات 30 درجة العلوم 20 درجة المجموع الكلي للترم الأول 140 درجة

التوزيع الكامل لدرجات الشهادة الإعدادية 2025 للفصلين الدراسيين

المجموع النهائي لدرجات الشهادة الإعدادية للفصلين الدراسيين الأول والثاني هو 280 درجة، موزعة على المواد الدراسية كالتالي:

المادة الدرجة النهائية اللغة العربية 80 درجة اللغة الإنجليزية 60 درجة الدراسات الاجتماعية 40 درجة الرياضيات 60 درجة العلوم 40 درجة المجموع النهائي 280 درجة

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالقليوبية

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات مشددة لجميع المديريات التعليمية، بما في ذلك محافظة القليوبية، لضمان نزاهة الامتحانات وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، وجاءت الضوابط كالتالي:

وضع أسئلة الامتحانات وفق المنهج الدراسي المحدد، دون التطرق إلى قضايا سياسية أو موضوعات جدلية .

. دمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة (نظام البوكليت) ، لضمان تقليل حالات الغش.

، لضمان تقليل حالات الغش. إلزام كل لجنة بوضع "باركود" على أوراق الامتحانات ، ووضع كل 20 كراسة إجابة داخل مظروف مغلق لا يُفتح إلا داخل اللجنة بحضور الملاحظين.

، ووضع كل 20 كراسة إجابة داخل مظروف مغلق لا يُفتح إلا داخل اللجنة بحضور الملاحظين. حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان لجميع الطلاب والمراقبين لضمان النزاهة.

لضمان النزاهة. عدم السماح لأي معلم بمراقبة امتحان المادة التي يدرسها للطلاب ، بل يكون احتياطيًا فقط في هذا اليوم.

، بل يكون احتياطيًا فقط في هذا اليوم. التنسيق مع مديرية الأمن بالمحافظة لوضع خطة تأمين شاملة لجميع المدارس والمباني التعليمية.

لوضع خطة تأمين شاملة لجميع المدارس والمباني التعليمية. تحقيق معايير الدقة والشفافية في التصحيح ورصد الدرجات، مع منع إعلان أي نتائج قبل الاعتماد الرسمي من المحافظ.

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