تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليجانيس في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الذي سيواجه ليجانيس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ليجانيس ضد ريال مدريد

ينزل الفريق الملكي ضيفًا ثقيلًا على ليجانيس، مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2025 على ملعب "دي بوتاركي"، ضمن منافسات ربع نهائي كأس إسبانيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليجانيس

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، راؤول أسينسيو، فيرلان ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس، جولر

خط الهجوم: براهيم دياز، رودريجو، فينيسيوس جونيور.

وتنقل مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس إيطاليا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.