تشكيل ميلان المتوقع أمام روما في ربع نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
ميلان
ميلان

اختار البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة روما، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات ربع كأس إيطاليا 2025.

موعد مباراة ميلان ضد روما

يلتقي الروسونيري مع ضيفه الجيلاروسي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2025 على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيل ميلان المتوقع أمام روما

حراسة المرمي: مينيان

خط الدفاع: هيرنانديز – تورموي – بابلوفيتش – والكر

خط الوسط: تيجاني ريندرز – يونس موسي – يوسف فوفانا

خط الهجوم: رافائيل لياو – خيمينيز – بولسيتش

وتنقل مباراة ميلان ضد روما عبر شبكة قنوات "أبو ظبي الرياضية" الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس إيطاليا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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