تشكيل آرسنال المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
أرسنال
أرسنال

حدد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب "لإمارات" معقل آرسنال، قد انتهت بفوز نيوكاسل بهدفين مقابل لا شىء.

موعد مباراة نيوكاسل ضد آرسنال

ينزل الجانرز ضيفًا ثقيلًا على نيوكاسل، مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2025 على ملعب "سانت جيمس بارك"، في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيل آرسنال المتوقع أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالايس، لويس سكيلي.

وسط الملعب: توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

الهجوم: جابرييل مارتينيلي، كاي هافيرتز، لياندرو تروسارد.

وتنقل مباراة نيوكاسل يونايتد وآرسنال عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 

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