حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025: تقلبات جوية وأمطار متوقعة

تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، حيث تشهد البلاد حالة سريعة من التقلبات الجوية تستمر لمدة 48 ساعة، بالتزامن مع الأيام الأخيرة من شهر طوبة.

تبدأ هذه التقلبات على السواحل الشمالية، ومع تقدم ساعات النهار، تمتد لتؤثر على المناطق الداخلية.

الظواهر الجوية المتوقعة

نشاط الرياح: من المتوقع نشاط الرياح الشمالية الغربية، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، محافظة البحر الأحمر، وسيناء.

اضطراب الملاحة البحرية: يشهد البحر المتوسط اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، حيث يُتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 6 أمتار فوق سطح البحر.

انخفاض درجات الحرارة: يُتوقع انخفاض في درجات الحرارة بمعدل يصل إلى 3 درجات مئوية.

فرص سقوط الأمطار

تتوافر فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، وتكون مهيأة خلال فترات المساء اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

توصيات ونصائح للمواطنين

عدم الانخداع بالاستقرار الصباحي: حذرت الأرصاد الجوية من الانخداع بالاستقرار في الأحوال الجوية خلال فترة الصباح، خاصة في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والمناطق الداخلية.

متابعة التحديثات: شددت الهيئة على ضرورة متابعة كافة النشرات والتحديثات الصادرة عنها، واتخاذ التدابير اللازمة والاستعدادات الكافية للحد من تقلبات الطقس والآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على بعض مدن ومحافظات مصر:

القاهرة: العظمى 19 درجة مئوية، الصغرى 12 درجة مئوية.

الإسكندرية: العظمى 19 درجة مئوية، الصغرى 12 درجة مئوية.

مطروح: العظمى 18 درجة مئوية، الصغرى 11 درجة مئوية.

سوهاج: العظمى 23 درجة مئوية، الصغرى 10 درجات مئوية.

قنا: العظمى 24 درجة مئوية، الصغرى 11 درجة مئوية.

أسوان: العظمى 26 درجة مئوية، الصغرى 13 درجة مئوية.

يرجى من المواطنين توخي الحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، خاصة في المناطق المتوقع تأثرها بالرياح النشطة والأمطار.