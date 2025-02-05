استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 بعد ارتفاعات سابقة

استقرار في أسعار الذهب المحلية

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة في مصر اليوم، الأربعاء 5 فبراير 2025، استقرارًا ملحوظًا، بعد الارتفاعات التي سجلتها خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة 74 جنيهًا، وعيار 21 بنحو 65 جنيهًا، وعيار 18 بنحو 55 جنيهًا، بينما زاد عيار 14 بقيمة 44 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وفقًا لآخر تحديث من شعبة الذهب والمجوهرات، جاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

عيار 24 : 4554 جنيهًا للجرام.

: 4554 جنيهًا للجرام. عيار 21 : 3985 جنيهًا للجرام.

: 3985 جنيهًا للجرام. عيار 18 : 3415 جنيهًا للجرام.

: 3415 جنيهًا للجرام. عيار 14 : 2657 جنيهًا للجرام.

: 2657 جنيهًا للجرام. الجنيه الذهب: 31880 جنيهًا.

مصنعية الذهب في مصر

تتراوح قيمة المصنعية في محلات الصاغة المصرية بين 100 و150 جنيهًا للجرام، وذلك باختلاف نوع المشغولات الذهبية وعيار الذهب المستخدم.

أسعار الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب في العقود الآجلة 2884.69 دولارًا للأوقية، بينما بلغت الأسعار الفورية 2856.19 دولارًا للأوقية.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، من أبرزها:

التغيرات في أسعار صرف العملات : خاصة سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.

: خاصة سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى. السياسات النقدية للبنوك المركزية : مثل قرارات رفع أو خفض أسعار الفائدة.

: مثل قرارات رفع أو خفض أسعار الفائدة. التوترات الجيوسياسية : التي تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة كالذهب.

: التي تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة كالذهب. معدلات التضخم العالمية: حيث يُعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم.

توقعات مستقبلية

مع استمرار التغيرات في العوامل المؤثرة على أسعار الذهب، يُنصح المستثمرون بمتابعة التحديثات اليومية للأسعار، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.