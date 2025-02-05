وكيل صحة أسيوط: إجراء أول عملية انفصال شبكية لمريض علي نفقة الدولة بمستشفى الرمد

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان باسيوط اليوم الأربعاء عن إجراء أول جراحة لانفصال الشبكية بمستشفي الرمد بحى شرق ٠اسيوط لمريض علي نفقة الدولة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط عقب تشغيل جهاز الرسم الكهربائية للشبكية والعصب البصري بوحدة فحوصات أمراض العيون بمستشفى الرمد بمدينة أسيوط، والذى يعد أحدث جهاز فى صعيد مصر لرسم الشبكية والعصب البصرى



وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط إنه بعد استلام مستشفى الرمد لجهاز فاكو فيتريكتومى لإزالة المياه البيضاء بالموجات الصوتية وعمليات الشبكية والجسم الزجاجى وتحت إشراف الدكتورة كريستين تادرس مدير مستشفى الرمد بالمحافظة تم اليوم الأربعاء إجراء أول عملية جراحية لانفصال الشبكية بالجهاز الجديد وشارك في إجراء العملية دكتور عصام غانم ودكتوره ايمان محمود وفريق معاون من اخصائيات التمريض ضم هند عامر، ريهام على، صابرين محمد، نورا احمد، كيرلس جمال، فاطمه زغلول وزينب محمد

وفيما أشارت الدكتورة كريستين تادرس مدير مستشفى الرمد بأسيوط، إن وحدة فحوصات أمراض العيون يتردد عليها المرضى من جميع قري ومراكز ومدن وأحياء محافظة أسيوط وبعض المواطنين من المحافظات المجاورة لإجراء رسم الشبكية والعصب البصرى لكونها تضم الجهاز الوحيد المتوفر فى مستشفى حكومى تابع لوزارة الصحة والسكان.

ومن جانبه أوضح الدكتور عصام نبيل مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الصحة بأسيوط أن مستشفى الرمد باسيوط قامت باستلام الجهاز وتدريب الأطباء وطاقم مقدمي الخدمة المساعد تدريب متميز وان الجهاز يستخدم فى تشخيص ومتابعة أمراض الشبكية الوراثية ومنها العشى الليلى، كما يستخدم لتشخيص ومتابعة أمراض اعتلال الشبكية ومنها السكري وجلطات الشبكية والمياه الزرقاء، ومتابعة إلتهابات ضمور العصب البصرى، كما يستخدم فى اكتشاف حالات ادعاء العمى والهستيريا.

ومن جهته أوضح الدكتور محمد جمال أحمد وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية بأسيوط، أن الجهاز موجود بمستشفي الرمد بحي شرق مدينة أسيوط ويعمل طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، موجها الشكر لوزارة الصحة ومحافظ أسيوط لدورهم الملموس فى توفير مكان مجهز على أعلى مستوى وتوفير الكابلات والمستهلكات الخاصة بالجهاز، لكى يعمل بكفاءة، وتدريب الأطباء على تشغيله والاستفادة من الخدمات التى يقدمها.