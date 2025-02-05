نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2025: كيفية الاستعلام ونسبة النجاح

اعتماد النتيجة ونسبة النجاح

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025 بنسبة نجاح بلغت 70.13%. حيث تقدم للامتحانات 120،263 طالبًا وطالبة، حضر منهم 119،791، ونجح 84،004 طالبًا.

طرق الاستعلام عن النتيجة

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة من خلال:

الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة: يُفضل زيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة للحصول على النتيجة برقم الجلوس.

المدارس: بعد فترة قصيرة من اعتماد النتيجة، تُرسل الكشوف الرسمية إلى المدارس، حيث يمكن للطلاب معرفة نتائجهم من خلال المدرسة مباشرة.

خطوات الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني

الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.

البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة.

الضغط على زر "عرض النتيجة" أو ما شابه.

ستظهر النتيجة متضمنة درجات الطالب في المواد المختلفة والمجموع الكلي.

ملاحظات هامة

في حالة عدم التمكن من الوصول إلى النتيجة عبر الموقع الإلكتروني: يُنصح بالتوجه إلى المدرسة التابع لها الطالب للاستعلام.

التأكد من صحة رقم الجلوس: يجب التأكد من إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح لتفادي أي أخطاء في عرض النتيجة.

التظلمات: في حال وجود أي اعتراض على النتيجة، يمكن للطالب أو ولي الأمر التقدم بتظلم وفقًا للإجراءات المحددة من قبل مديرية التربية والتعليم.