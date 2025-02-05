"المعونة الأمريكية لمصر".. تاريخها وتأثيرها على العلاقات الثنائية

تُعتبر المعونة الأمريكية لمصر واحدة من أبرز المساعدات الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة منذ توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.

وقد تحوّلت هذه المساعدات منذ عام 1982 إلى منح لا تُرد، تُقسّم بين معونة اقتصادية ومعونة عسكرية، حيث كانت تبلغ قيمتها في ذلك الوقت 2.1 مليار دولار سنويًا، تشمل 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و815 مليون دولار مساعدات اقتصادية.

تاريخ المساعدات الأمريكية لمصر

1. نشأة المعونة وأهدافها

أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن تقديم المعونة لمصر وإسرائيل كجزء من التفاهمات التي رافقت اتفاقية كامب ديفيد، حيث حصلت إسرائيل على 3 مليارات دولار سنويًا، بينما حصلت مصر على 2.1 مليار دولار.

وتهدف هذه المساعدات إلى:

دعم التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة.

بين مصر والولايات المتحدة. تعزيز الاقتصاد المصري عبر تمويل مشروعات تنموية.

عبر تمويل مشروعات تنموية. ضمان الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط.

2. تطورات المعونة خلال العقود الماضية

شهدت المعونة الاقتصادية لمصر انخفاضًا تدريجيًا منذ عهد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، حيث تراجعت من 815 مليون دولار إلى 100-200 مليون دولار فقط، فيما ظلت المعونة العسكرية ثابتة عند 1.3 مليار دولار سنويًا.

ومع ذلك، اتخذت واشنطن المعونة أحيانًا كوسيلة ضغط سياسي على مصر، خاصة في ملفات حقوق الإنسان والديمقراطية.

3. تأثير إدارات الرؤساء الأمريكيين على المعونة

إدارة دونالد ترامب (2017-2021): قرر إيقاف بعض المساعدات مؤقتًا، ضمن خطة لإعادة تقييم جميع المساعدات الخارجية.

(2017-2021): قرر مؤقتًا، ضمن خطة لإعادة تقييم جميع المساعدات الخارجية. إدارة جو بايدن (2021 - الآن): وضع الكونجرس الأمريكي قيودًا على جزء من المعونة ، حيث اشترط الإفراج عن ربع المساعدات بتحقيق مصر تقدمًا في ملف حقوق الإنسان .

(2021 - الآن): وضع الكونجرس الأمريكي ، حيث اشترط الإفراج عن بتحقيق مصر تقدمًا في . في سبتمبر 2024، قررت الخارجية الأمريكية إعفاء مصر من الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنحتها المساعدات العسكرية كاملة بقيمة 1.3 مليار دولار، وذلك لدواعي الأمن القومي الأمريكي.

مصر في قائمة الدول المستفيدة من المعونة الأمريكية

وفقًا لموقع المساعدات الخارجية الأمريكية، تأتي مصر في المرتبة الثالثة من حيث حجم المساعدات الممنوحة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد:

إسرائيل الأردن مصر

ومنذ عام 1946، تلقت مصر أكثر من 85 مليار دولار كمساعدات أمريكية، شملت تمويل برامج تنموية وصحية وتعليمية، إضافةً إلى المعونة العسكرية المستمرة منذ اتفاقية السلام.

المعونة الأمريكية في 2023 و2024

في السنة المالية 2023 : بلغ إجمالي المساعدات الأمريكية لمصر 1.43 مليار دولار .

: بلغ إجمالي المساعدات الأمريكية لمصر . في السنة المالية 2024: ارتفعت المساعدات إلى 1.44 مليار دولار.

برامج المساعدات الأمريكية لمصر