نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025 في مصر

تشهد نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2025 اهتمامًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف محافظات مصر.

حتى الآن، أعلنت 17 محافظة عن النتائج رسميًا، مع توفير روابط مباشرة عبر مواقع المديريات التعليمية للحصول على النتائج باستخدام رقم الجلوس.

المحافظات التي أعلنت النتائج

حتى تاريخ 5 فبراير 2025، تم اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية في المحافظات التالية:

القاهرة : بلغت نسبة النجاح 72.94%.

: بلغت نسبة النجاح 72.94%. الجيزة : نسبة نجاح 85.90%.

: نسبة نجاح 85.90%. الإسكندرية : تم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة.

: تم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة. بني سويف : نسبة نجاح 75.87%.

: نسبة نجاح 75.87%. الدقهلية : نسبة نجاح 89.4%.

: نسبة نجاح 89.4%. دمياط : تم الإعلان عن النتائج رسميًا.

: تم الإعلان عن النتائج رسميًا. الإسماعيلية : النتائج متاحة عبر الموقع الإلكتروني للمديرية.

: النتائج متاحة عبر الموقع الإلكتروني للمديرية. الغربية : نسبة نجاح 81.92%.

: نسبة نجاح 81.92%. مطروح : تم الإعلان عن النتائج رسميًا.

: تم الإعلان عن النتائج رسميًا. المنيا : نسبة نجاح 76.5%.

: نسبة نجاح 76.5%. كفر الشيخ : نسبة نجاح 82.27%.

: نسبة نجاح 82.27%. الوادي الجديد : نسبة نجاح 93.9%.

: نسبة نجاح 93.9%. بورسعيد : نسبة نجاح 74.5%.

: نسبة نجاح 74.5%. المنوفية : نسبة نجاح 82.38%.

: نسبة نجاح 82.38%. الأقصر : نسبة نجاح 76%.

: نسبة نجاح 76%. شمال سيناء : تم الإعلان عن النتائج رسميًا.

: تم الإعلان عن النتائج رسميًا. السويس: النتائج متاحة عبر الموقع الإلكتروني للمديرية.

كيفية الاستعلام عن النتائج

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية من خلال الروابط الرسمية لكل محافظة.

فيما يلي بعض الروابط المباشرة للمديريات التعليمية:

خطوات الاستعلام:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم الخاصة بالمحافظة. اختيار قسم "نتائج الامتحانات" أو ما يعادله. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على زر "استعلام" أو "بحث" لعرض النتيجة.

المحافظات التي لم تعلن النتائج بعد

بينما أعلنت العديد من المحافظات عن نتائج الشهادة الإعدادية، لا يزال طلاب بعض المحافظات الأخرى في انتظار الإعلان الرسمي.

من المتوقع أن تُعلن هذه النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

يبلغ مجموع درجات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 140 درجة، موزعة كالتالي: