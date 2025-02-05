زيارة مفاجئة لـ "أبوالنصر" بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز أسيوط

قام اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الاربعاء بجولة تفقدية مفاجئة للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بمجمع المصالح وذلك ضمن جولاته الميدانية للمراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة للقاء بالمواطنين المتقدمين بطلبات تصالح أو إستكمال طلبات التقنين لتذليل أية عقبات تواجههم وتقديم كافة التسهيلات لهم للانتهاء من ملفاتهم وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن

ورافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أسيوط، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط، وهويدا كامل مدير المركز التكنولوجي لمركز أسيوط

وحيث تفقد المحافظ، المركز التكنولوجي وتابع سير العمل وحرص على التأكد من تقديم الخدمات على أعلى مستوى مشيدًا بالكفاءة العالية في تقديم الخدمات المتنوعة مثل إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، واستخراج التراخيص، وشهادات البيانات، بالإضافة إلى إجراءات التقنين للأراضي، مؤكدًا على أهمية تسهيل الحصول على الخدمات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

كما اطلع المحافظ على الموقف الحالي في تلقي طلبات التصالح واستكمال طلبات التقنين والتقى عددًا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم فيما يخص بعض الإجراءات في ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء وقام بالرد على كافة استفساراتهم وتسهيل كافة الإجراءات وتذليل أية عقبات تواجههم مكلفًا رئيس المركز بالمتابعة المستمرة وتقديم الحلول الفورية لأية مشكلات للإنتهاء من ملفات التقنين والتصالح.

وأكد أبوالنصر أن ملفي التقنين والتصالح على رأس الأولويات وأن هناك جهود كبيرة تبذل فيه، لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل فترة زمنية ممكنة لافتًا إلى تقديمه كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتقنين والتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.