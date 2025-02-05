موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 2025

يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لعام 2025.

وفقًا لمصادر مطلعة، فإن أعمال التصحيح والمراجعة ما زالت جارية، ومن المتوقع اعتماد النتيجة من قبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع الحالي، وقبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم

بعد اعتماد النتيجة رسميًا، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها عبر الخطوات التالية:

زيارة البوابة الإلكترونية لمحافظة الفيوم. اختيار المرحلة التعليمية: "الصف الثالث الإعدادي". تحديد الفصل الدراسي الأول. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. النقر على زر "استعلام" لعرض النتيجة فور اعتمادها.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2025

يبلغ المجموع الكلي لدرجات الصف الثالث الإعدادي 280 درجة، موزعة بالتساوي بين الفصلين الدراسيين، حيث يكون لكل فصل 140 درجة.

تتوزع الدرجات على المواد الأساسية كالتالي:

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الإنجليزية: 60 درجة.

الرياضيات: 60 درجة.

العلوم: 40 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

يمكن للطلاب حساب النسبة المئوية لمجموعهم من خلال قسمة المجموع الحاصل عليه الطالب على المجموع الكلي (140 درجة) ثم ضرب الناتج في 100.

يرجى متابعة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات بشأن النتيجة.