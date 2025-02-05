موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم 2025 ورابط الاستعلام برقم الجلوس

يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول، حيث أكدت مصادر مطلعة أن أعمال التصحيح والمراجعة لا تزال مستمرة.

ومن المتوقع أن يعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، النتيجة رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع الحالي، وقبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2025 برقم الجلوس

بمجرد اعتماد النتيجة رسميًا، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة الفيوم أو موقع مديرية التربية والتعليم. اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول. إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح. الضغط على زر الاستعلام لعرض النتيجة فور اعتمادها.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول

يبلغ المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية 280 درجة، يتم توزيعها على الفصلين الدراسيين بالتساوي، أي 140 درجة لكل ترم.

🔹 اللغة العربية: 80 درجة

🔹 اللغة الإنجليزية: 60 درجة

🔹 الرياضيات: 60 درجة

🔹 العلوم: 40 درجة

🔹 الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

طريقة حساب نسبة النجاح في نتيجة الإعدادية

لحساب النسبة المئوية لمجموع درجات الطالب، يتم استخدام المعادلة التالية:

📌 (مجموع الطالب ÷ 140) × 100

للحصول على آخر الأخبار حول نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2025 الترم الأول، يُفضل متابعة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالفيوم، أو الصفحة الرسمية لمحافظة الفيوم على مواقع التواصل الاجتماعي.