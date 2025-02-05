نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الشرقية: موعد الاعتماد ورابط الاستعلام
يتطلع طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الشرقية إلى موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول لعام 2025، بعد أن أعلنت الهيئة التعليمية في المحافظة أن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، سيعتمد النتيجة غدًا الخميس الموافق 6 فبراير 2025.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج فور اعتمادها وتحميلها على الموقع الرسمي المخصص.
وتوضح المصادر الرسمية أن النتيجة ستكون متاحة فور اعتمادها، ويمكن للطلاب الحصول عليها عبر الرابط الرسمي المعتمد الذي سنقوم بتوفيره في التقرير.
وقد أنهى الطلاب امتحاناتهم يوم الخميس 23 يناير 2025، وكان آخر اختبار لهم هو امتحان مادة العلوم.
عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 149،285 طالبًا وطالبة، موزعين على 818 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالشرقية
سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الشرقية للترم الأول عبر الرابط الرسمي للموقع المعتمد من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لمحافظة الشرقية.
- اختيار قسم المديريات.
- تحديد مديرية التربية والتعليم.
- الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.
- إدخال رقم الجلوس ثم الضغط على عرض النتيجة.
- سيظهر بعد ذلك المجموع الكلي مع الدرجات التفصيلية لكل مادة.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الشرقية
أدى الطلاب امتحانات الترم الأول في محافظة الشرقية وفقًا للجدول التالي:
- الخميس 16 يناير 2025: امتحان مادة الجبر والإحصاء
- السبت 18 يناير 2025: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء
- الإثنين 20 يناير 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية
- الثلاثاء 21 يناير 2025: امتحان مادة الهندسة
- الأربعاء 22 يناير 2025: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية
- الخميس 23 يناير 2025: امتحان مادة العلوم
توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2025
درجات الترم الأول (140 درجة):
- اللغة العربية: 40 درجة
- اللغة الإنجليزية: 30 درجة
- الدراسات الاجتماعية: 20 درجة
- الرياضيات: 30 درجة
- العلوم: 20 درجة
توزيع إجمالي درجات الشهادة الإعدادية:
- اللغة العربية: 80 درجة
- اللغة الإنجليزية: 60 درجة
- الدراسات الاجتماعية: 40 درجة
- الرياضيات: 60 درجة
- العلوم: 40 درجة
مجموع الدرجات الإجمالية: 280 درجة
ضوابط سير الامتحانات 2025
أصدرت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الضوابط لضمان سير الامتحانات بنجاح، ومنها:
- الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.
- استخدام نظام البوكليت لدمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة.
- منع استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان.
- التنسيق مع مديرية الأمن لضمان تأمين المدارس.
- تأكيد الشفافية في عملية التصحيح ورصد الدرجات.
- اعتماد النتيجة رسميًا من المحافظ قبل إعلانها.