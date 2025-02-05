نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الشرقية: موعد الاعتماد ورابط الاستعلام

يتطلع طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الشرقية إلى موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول لعام 2025، بعد أن أعلنت الهيئة التعليمية في المحافظة أن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، سيعتمد النتيجة غدًا الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج فور اعتمادها وتحميلها على الموقع الرسمي المخصص.

وتوضح المصادر الرسمية أن النتيجة ستكون متاحة فور اعتمادها، ويمكن للطلاب الحصول عليها عبر الرابط الرسمي المعتمد الذي سنقوم بتوفيره في التقرير.



وقد أنهى الطلاب امتحاناتهم يوم الخميس 23 يناير 2025، وكان آخر اختبار لهم هو امتحان مادة العلوم.

عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 149،285 طالبًا وطالبة، موزعين على 818 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالشرقية

سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الشرقية للترم الأول عبر الرابط الرسمي للموقع المعتمد من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمحافظة الشرقية. اختيار قسم المديريات. تحديد مديرية التربية والتعليم. الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية. إدخال رقم الجلوس ثم الضغط على عرض النتيجة. سيظهر بعد ذلك المجموع الكلي مع الدرجات التفصيلية لكل مادة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الشرقية

أدى الطلاب امتحانات الترم الأول في محافظة الشرقية وفقًا للجدول التالي:

الخميس 16 يناير 2025 : امتحان مادة الجبر والإحصاء

: امتحان مادة السبت 18 يناير 2025 : امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء

: امتحان مادة الإثنين 20 يناير 2025 : امتحان مادة اللغة الأجنبية

: امتحان مادة الثلاثاء 21 يناير 2025 : امتحان مادة الهندسة

: امتحان مادة الأربعاء 22 يناير 2025 : امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

: امتحان مادة الخميس 23 يناير 2025: امتحان مادة العلوم

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2025

درجات الترم الأول (140 درجة):

اللغة العربية : 40 درجة

: 40 درجة اللغة الإنجليزية : 30 درجة

: 30 درجة الدراسات الاجتماعية : 20 درجة

: 20 درجة الرياضيات : 30 درجة

: 30 درجة العلوم: 20 درجة

توزيع إجمالي درجات الشهادة الإعدادية:

اللغة العربية : 80 درجة

: 80 درجة اللغة الإنجليزية : 60 درجة

: 60 درجة الدراسات الاجتماعية : 40 درجة

: 40 درجة الرياضيات : 60 درجة

: 60 درجة العلوم: 40 درجة

مجموع الدرجات الإجمالية: 280 درجة

ضوابط سير الامتحانات 2025

أصدرت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الضوابط لضمان سير الامتحانات بنجاح، ومنها: