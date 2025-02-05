تفاصيل الزيارة المفاجئة لمحافظ أسيوط لمستشفى الولادة والصحة الإنجابية بمنفلوط

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية المفاجئة

فاجأ اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الاربعاء العاملين بمستشفى الولادة والصحة الإنجابية بمدينة منفلوط واطمئن على مدى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمترددين وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة القطاع الصحي في أوقات مختلفة للتأكد من جاهزيتها ومدى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ورافقه خلال الجولة كرم عبد الحفيظ نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط، والدكتور إيهاب عبد الحكم مدير مستشفى منفلوط المركزي، والدكتور أحمد عبد الصبور نائب مدير المستشفى، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة

وتفقد المحافظ ـ خلال الجولة ـ قسم العناية والصيدلية وبنك الدم والجراحة العامة والمعمل والمسالك والأسنان وبعض العيادات الخارجية وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمترددين والمرضى والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريض ومدى توافر مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية ومعالجة أي معوقات تؤثر على مستوى تقديم الخدمة الطبية فضلًا عن الإطمئنان على مدى الإلتزام بضوابط تنظيم العمل مشددًا على ضرورة إلتزام الأطباء وأطقم التمريض بالتواجد في أماكن عملهم لاستقبال الحالات في أي وقت.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الجولات تأتي في إطار متابعة سير العمل بالمنشآت الصحية والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والوقوف على أي تحديات تواجه العمل لتذليلها والتأكيد على تقديم خدمات أفضل للمواطنين مضيفًا أن النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولويات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين.

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