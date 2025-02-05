نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول برقم الجلوس: تزايد البحث في المحافظات المتبقية

تتصدر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول اهتمامات الطلاب وأولياء الأمور، حيث يتزايد البحث بشكل مكثف عن النتيجة في الساعات الأخيرة.

وقد شهدت نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الشرقية اهتمامًا خاصًا من الطلاب، الذين يترقبون بفارغ الصبر موعد إعلان النتيجة الرسمي، الذي لم يُحدد بعد بشكل دقيق.

المحافظات التي تم اعتماد نتيجتها

حتى الآن، أعلنت 17 محافظة رسميًا عن نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2025 الترم الأول، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس عبر روابط مخصصة.

من بين هذه المحافظات:

القاهرة

الجيزة

الإسكندرية

الدقهلية

بني سويف

دمياط

الإسماعيلية

الغربية

مطروح

المنيا

كفر الشيخ

الوادي الجديد

بورسعيد

البحيرة

المنوفية

الأقصر

شمال سيناء

كما يمكن للطلاب في هذه المحافظات الاستعلام عن نتائجهم من خلال روابط المواقع الرسمية المرفقة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول

من المتوقع أن يتم قريبًا إضافة محافظة الشرقية إلى قائمة المحافظات التي أعلنت نتائجها، ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عبر الرابط المخصص.



إلى أن يتم الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي، يواصل الطلاب في محافظة الشرقية متابعة تحديثات الموقع.

كما يمكنهم الاستعلام في حال تم إعلان النتيجة عبر الرابط الخاص بكل محافظة.

من المتوقع أن يكون الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في معظم المحافظات الأخرى متاحًا في الأيام القليلة المقبلة، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتوفير جميع المعلومات الضرورية للطلاب بسهولة ويسر.