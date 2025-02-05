استقرار سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 بعد الارتفاع الكبير

سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات، بعد الارتفاع الكبير الذي شهده عيار 21 في اليوم السابق، حيث ارتفع بنحو 65 جنيهًا.

ووفقًا لآخر المستويات المعلنة من الشعبة العامة للذهب، استقرت الأسعار بعد الزيادة المفاجئة التي شهدتها الأسواق.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24 : 4554.29 جنيه.

: 4554.29 جنيه. الذهب عيار 21 : 3985 جنيهًا.

: 3985 جنيهًا. الذهب عيار 18 : 3415.71 جنيه.

: 3415.71 جنيه. سعر الجنيه الذهب: 31880 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

سجل سعر الذهب عالميًا اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 نحو 2844 دولارًا للأوقية.

يُذكر أن الذهب شهد تقلبات في الأسعار في الأيام الماضية نتيجة لعوامل محلية ودولية، ويترقب الكثيرون أن تستمر الأسعار في الاستقرار أو أن تشهد ارتفاعات أخرى في الأيام القادمة.