رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة القليوبية
بعد قليل، سيكون بإمكان طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية الاستعلام عن نتائجهم عبر الرابط الرسمي المعتمد، حيث سيتم الإعلان رسميًا عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي، بعد توقيع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على اعتماد النتيجة.
موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية
أكدت مصادر رسمية أن نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية ستظهر برقم الجلوس والاسم عبر بوابة التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم.
وستُرفع النتيجة على الموقع بعد أن يتم اعتمادها من قبل المحافظ، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عنها في المدارس أيضًا.
عدد الطلاب وعدد اللجان
أنهى طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحاناتهم يوم الخميس 23 يناير 2025، وكان قد تقدم للامتحانات 122،926 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية في مختلف أنحاء المحافظة.
كما شارك في الامتحانات أيضًا طلاب الشهادة الإعدادية المهنية والصم والطلاب المكفوفين.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2025
يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فور نشرها عبر الرابط الرسمي المعتمد من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم في القليوبية.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية 2025
أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا للجدول التالي:
- السبت 18 يناير 2025: امتحان مادة اللغة العربية، وامتحان مادة التربية الرياضية (نظري).
- الإثنين 20 يناير 2025: امتحان مادة الهندسة، وامتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
- الثلاثاء 21 يناير 2025: امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وامتحان مادة التربية الدينية.
- الأربعاء 22 يناير 2025: امتحان مادة العلوم، وامتحان مادة التربية الفنية.
- الخميس 23 يناير 2025: امتحان مادة الجبر والإحصاء، وامتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية 2025
تم تحديد توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي كما يلي:
مجموع درجات الترم الأول: 140 درجة
- اللغة العربية: 40 درجة
- اللغة الإنجليزية: 30 درجة
- الدراسات الاجتماعية: 20 درجة
- الرياضيات: 30 درجة
- العلوم: 20 درجة
مجموع درجات الفصلين الدراسيين: 280 درجة
- اللغة العربية: 80 درجة
- اللغة الإنجليزية: 60 درجة
- الدراسات الاجتماعية: 40 درجة
- الرياضيات: 60 درجة
- العلوم: 40 درجة
ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025
- الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وضمان تغطية الأسئلة للمحتوى الدراسي.
- استخدام نظام "البوكليت" حيث يتم دمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة.
- حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان لضمان نزاهة الامتحانات.
- ضمان بيئة هادئة للطلاب مع توفير تأمين شامل للمدارس.