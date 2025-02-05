رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة القليوبية

بعد قليل، سيكون بإمكان طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية الاستعلام عن نتائجهم عبر الرابط الرسمي المعتمد، حيث سيتم الإعلان رسميًا عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي، بعد توقيع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على اعتماد النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

أكدت مصادر رسمية أن نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية ستظهر برقم الجلوس والاسم عبر بوابة التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم.

وستُرفع النتيجة على الموقع بعد أن يتم اعتمادها من قبل المحافظ، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عنها في المدارس أيضًا.

عدد الطلاب وعدد اللجان

أنهى طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحاناتهم يوم الخميس 23 يناير 2025، وكان قد تقدم للامتحانات 122،926 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية في مختلف أنحاء المحافظة.

كما شارك في الامتحانات أيضًا طلاب الشهادة الإعدادية المهنية والصم والطلاب المكفوفين.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2025

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فور نشرها عبر الرابط الرسمي المعتمد من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم في القليوبية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية 2025

أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا للجدول التالي:

السبت 18 يناير 2025 : امتحان مادة اللغة العربية، وامتحان مادة التربية الرياضية (نظري).

: امتحان مادة اللغة العربية، وامتحان مادة التربية الرياضية (نظري). الإثنين 20 يناير 2025 : امتحان مادة الهندسة، وامتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

: امتحان مادة الهندسة، وامتحان مادة الدراسات الاجتماعية. الثلاثاء 21 يناير 2025 : امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وامتحان مادة التربية الدينية.

: امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وامتحان مادة التربية الدينية. الأربعاء 22 يناير 2025 : امتحان مادة العلوم، وامتحان مادة التربية الفنية.

: امتحان مادة العلوم، وامتحان مادة التربية الفنية. الخميس 23 يناير 2025: امتحان مادة الجبر والإحصاء، وامتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية 2025

تم تحديد توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي كما يلي:

مجموع درجات الترم الأول: 140 درجة

اللغة العربية : 40 درجة

: 40 درجة اللغة الإنجليزية : 30 درجة

: 30 درجة الدراسات الاجتماعية : 20 درجة

: 20 درجة الرياضيات : 30 درجة

: 30 درجة العلوم: 20 درجة

مجموع درجات الفصلين الدراسيين: 280 درجة

اللغة العربية : 80 درجة

: 80 درجة اللغة الإنجليزية : 60 درجة

: 60 درجة الدراسات الاجتماعية : 40 درجة

: 40 درجة الرياضيات : 60 درجة

: 60 درجة العلوم: 40 درجة

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025