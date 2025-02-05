محافظ الدقهلية: تحصين 46440 رأس أبقار وأغنام ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام



أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على متابعته لأعمال الحملة القومية، للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام، التي تقوم بتنفيذها مديرية الطب البيطري، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض، وأوضح أنه منذ انطلاق الحملة يوم الأحد الموافق 26 من الشهر الماضي، بلغ ما تم تحصينه خلال هذه الفترة 46 ألف و440 رأس أبقار وأغنام وتستمر الحملة لمدة شهر من تاريخ انطلاقها.

وأكد محافظ الدقهلية، على تضافر جميع الجهود والتعاون والتنسيق بين مديرية الطب البيطري، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة، وأشار إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الأبقار والأغنام بالحملة وسرعة تحصين الحيوانات، للحفاظ عليها وحمايتها من الأمراض حرصا على تنمية الثروة الحيوانية.

من جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، أنه لا توجد حالات اشتباه إصابة بالجلد العقدي أو جدري الأغنام، وأن أعمال التحصين لمنع الإصابة بالأمراض، لرؤوس الأغنام والأبقار، وأضاف أن المديرية تقوم كذلك بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها، بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين من خطورة الأمراض الوبائية.