محافظ الدقهلية: تحصين 46440 رأس أبقار وأغنام ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام

محافظات
وكيل الوزارة وسط
وكيل الوزارة وسط فريق حملات التطعيم البيطري بالدقهلية


أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على متابعته لأعمال الحملة القومية، للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام، التي تقوم بتنفيذها مديرية الطب البيطري، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض، وأوضح أنه منذ انطلاق الحملة يوم الأحد الموافق 26 من الشهر الماضي، بلغ ما تم تحصينه خلال هذه الفترة 46 ألف و440 رأس أبقار وأغنام وتستمر الحملة لمدة شهر من تاريخ انطلاقها.

وأكد محافظ الدقهلية، على تضافر جميع الجهود والتعاون والتنسيق بين مديرية الطب البيطري، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة، وأشار إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الأبقار والأغنام بالحملة وسرعة تحصين الحيوانات، للحفاظ عليها وحمايتها من الأمراض حرصا على تنمية الثروة الحيوانية.

من جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، أنه لا توجد حالات اشتباه إصابة بالجلد العقدي أو جدري الأغنام، وأن أعمال التحصين لمنع الإصابة بالأمراض، لرؤوس الأغنام والأبقار، وأضاف أن المديرية تقوم كذلك بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها، بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين من خطورة الأمراض الوبائية.

اعمال الحملة القومية الثروة الحيواني الثروة الحيوانية الحملة القومية للتحصين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق الطب البيطري الحملة القومية تحصين الحيوانات تنمية الثروة الحيوانية الوحدات المحلية جدري الأغنام توعية المواطنين طارق مرزوق محافظ الدقهلية طارق مرزوق مديرية الطب البيطرى بالدقهلية مديرية الطب البيطري مدير مديرية الطب البيطري

مواد متعلقة

مشاركة بارزة لجامعة المنصورة في ملتقى «التعليم الجامعي» بالإمارات

المنصورة تحصد المركز " الأول " في منافسات الدوري الثقافي المعلوماتي بمهرجان « إبداع 13 » لشباب الجامعات

وكيل صحة الدقهلية يشهد فعاليات اليوم الختامي للدورة التدريبية حول الأمان المعملي والمخاطر الحيوية

محافظ الدقهلية يفتتح معرض المنتجات والحرف اليدوية بنادي جزيرة الورد بالمنصورة

قرارات صارمة لمحافظ الدقهلية: لن أتراجع عن تحقيق مستوى نظافة بدرجة ممتاز وسيحاسب كل رئيس مدينة

صحة الدقهلية: العلاج الحر تستهدف 574 منشأة وتوصى بغلق 64 مخالفة خلال يناير

توزيع 16 ألف كرتونة مواد غذائية وأجهزة عرائس ..هدية الرئيس لأهالي الدقهلية بالعيد القومي

لـ 6 ساعات..تعرف علي اماكن ومواعيد انقطاع المياه بمركز أجا في الدقهلية

ads

الأكثر قراءة

عاجل.. هاني أبو ريدة يرفض طلب حسين لبيب

زيارة مفاجئة لمحافظ أسيوط لبيت ثقافة منفلوط اليوم

سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025: استقرار بعد انخفاضه في بعض البنوك

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو

انخفاض أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

اليوم فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة

حماس: ندين ونرفض تصريحات ترامب الرامية لاحتلال الولايات المتحدة غزة وتهجير الفلسطينيين

استقرار أسعار الفراخ والبيض في مصر اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025