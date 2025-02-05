سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025: استقرار بعد ارتفاعات قياسية

سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، استقرارًا بعد الارتفاع القياسي الذي شهده المعدن الأصفر يوم أمس، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 ارتفاعًا قدره 65 جنيهًا، ليصل إلى نحو 3985 جنيهًا للجرام، في حين ارتفع سعر الذهب عالميًا بمقدار 39 دولارًا للأونصة.

أسباب ارتفاع سعر الذهب محليًا وعالميًا

أكد أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، أن ارتفاع أسعار الذهب في مصر يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين وباقي الدول، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة العربية.

وأوضح أن هذه العوامل دفعت البنوك والمستثمرين إلى التحوط بالذهب كملاذ آمن في ظل الظروف الحالية.

توقعات أسعار الذهب في مصر

وفي تصريح خاص لـ "الفجر"، أشار أمير رزق إلى أن أسعار الذهب في مصر قد تشهد مزيدًا من الارتفاع خلال الأيام القادمة إذا استمرت السياسات المتشددة للرئيس الأمريكي ترامب.

كما توقع أن يصل سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 4000 جنيه هذا الأسبوع.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

شهدت أسعار الذهب اليوم استقرارًا نسبيًا بعد ارتفاعات ملحوظة خلال بداية التداولات، وفقًا للتحديثات الواردة من شعبة الذهب المصرية:

سعر الذهب عيار 24 : حافظ على آخر ارتفاع له، ليصل إلى 4554 جنيهًا .

: حافظ على آخر ارتفاع له، ليصل إلى . سعر الذهب عيار 21 : سجل 3985 جنيهًا للجرام، بينما بلغ 4085 جنيهًا مع إضافة المصنعية.

: سجل للجرام، بينما بلغ مع إضافة المصنعية. سعر الذهب عيار 18 : سجل 3415 جنيهًا .

: سجل . سعر الجنيه الذهب: سجل 31880 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم 2844 دولارًا للأونصة، في مستهل التداولات، وهو ما يعكس استمرار ارتفاع الأسعار عالميًا.