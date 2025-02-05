زيارة مفاجئة لمحافظ أسيوط لبيت ثقافة منفلوط اليوم

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الاربعاء بزيارة مفاجئة لبيت ثقافة منفلوط بميدان القلعة بمدينة منفلوط ضمن جولاته الميدانية على القطاعات المختلفة لمتابعة سير العمل والتعرف على الإمكانات المتاحة والعمل على تعظيمها تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالثقافة ورفع الوعي بين المواطنين خاصة في القرى والنجوع تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافقه خلال الجولة كرم عبد الحفيظ نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط، والشاعر بهاء توفيق مدير بيت ثقافة منفلوط، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وحرص المحافظ ـ خلال جولته ـ على تفقد بيت ثقافة منفلوط الذي يضم معرض الفنون ونادى التكنولوجية والمعلومات واستمع إلى شرح مفصل من مدير بيت الثقافة عن مهام البيت الذى يقوم بنشر الوعى الثقافي من خلال عقد مجموعة من الفعاليات الثقافية ورعاية وتنمية أصحاب المواهب المختلفة عن طريق نادى الأدب الذي يضم مجموعة من كبار الشعراء والأدباء على مستوى المحافظة فضلًا عن إنتاج مسرحية سنوية لصقل مواهب المسرحيين والموهوبين من أبناء منفلوط بالإضافة إلى عقد ورش فنية وأدبية مختلفة في كافة المجالات طوال العام بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة حيث يتناول خلال ندواته أهم الموضوعات والقضايا المجتمعية مثل مكافحة الزيادة السكانية وغرز الإنتماء والمواطنة وأهمية التغذية السليمة وتقديم أنشطة لذوى الهمم.

وأكد أبو النصر على أهمية قصور الثقافة ودورها في رفع المستوى الثقافي والوعي لدى المواطنين في مختلف المجالات وتقديم مواد ثقافية مختلفة تنير عقول الشباب وتزيد من قدرتهم الإبداعية ليكونوا قادرين على رؤية واقعهم وقيادة مستقبل الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية في ظل الجمهورية الجديدة لافتًا إلى الإهتمام والدعم الذي تقدمه الدولة لتنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات بقصور الثقافة خاصة التي تساهم في رفع ثقافة المواطنين وتساعد على القضاء على الجهل والتطرف مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للثقافة وتذليل العقبات أمام إكتشاف المواهب الشابة والاهتمام بها وصقل مهاراتهم وتنميتها حيث أن الثقافة جزء أساسي من مقومات التنمية المحلية ومضاعفة الإنتاج.