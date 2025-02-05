سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025: استقرار بعد انخفاضه في بعض البنوك
سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 استقرارًا أمام الجنيه المصري بعد تراجعه في 7 بنوك محلية، ليظل عند نفس الأسعار التي تم تسجيلها في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.
ووفقًا لآخر تحديثات البنوك، سجل أعلى سعر شراء 50.24 جنيهًا، بينما سجل أقل سعر للبيع 50.42 جنيهًا.
سعر الدولار في البنوك المصرية
ظل سعر الدولار ثابتًا في العديد من البنوك مثل مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك التجاري الدولي، حيث لم يطرأ أي تعديل على أسعار الصرف في هذه البنوك.
سعر الدولار اليوم في بعض البنوك
- بنك مصر: 50.26 جنيه للشراء، 50.36 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): 50.31 جنيه للشراء، 50.41 جنيه للبيع.
- المصرف العربي الدولي: 50.26 جنيه للشراء، 50.36 جنيه للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.33 جنيه للشراء، 50.42 جنيه للبيع.
- البنك العقاري المصري العربي: 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد: 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: 50.27 جنيه للشراء، 50.37 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 50.26 جنيه للشراء، 50.36 جنيه للبيع.
- بنك الاستثمار العربي: 50.27 جنيه للشراء، 50.37 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني: 50.30 جنيه للشراء، 50.40 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 50.31 جنيه للشراء، 50.41 جنيه للبيع.
- البنك المصري الخليجي: 50.30 جنيه للشراء، 50.40 جنيه للبيع.