سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025: استقرار بعد انخفاضه في بعض البنوك

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 استقرارًا أمام الجنيه المصري بعد تراجعه في 7 بنوك محلية، ليظل عند نفس الأسعار التي تم تسجيلها في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

ووفقًا لآخر تحديثات البنوك، سجل أعلى سعر شراء 50.24 جنيهًا، بينما سجل أقل سعر للبيع 50.42 جنيهًا.

سعر الدولار في البنوك المصرية

ظل سعر الدولار ثابتًا في العديد من البنوك مثل مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك التجاري الدولي، حيث لم يطرأ أي تعديل على أسعار الصرف في هذه البنوك.

سعر الدولار اليوم في بعض البنوك