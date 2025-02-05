انخفاض أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 انخفاضًا ملحوظًا في المصانع والأسواق مقارنة بمستوياتها المسجلة في يوم الثلاثاء الماضي.

وفقًا للبيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، سجل سعر طن حديد عز انخفاضًا وصل إلى 347 جنيهًا، بينما سجل الحديد الاستثماري انخفاضًا قدره 315 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

حديد عز : 39،424 جنيهًا للطن.

: 39،424 جنيهًا للطن. حديد السويس : 36،000 جنيهًا للطن.

: 36،000 جنيهًا للطن. سعر حديد بشاي : 36،000 جنيهًا للطن.

: 36،000 جنيهًا للطن. الحديد الاستثماري : 31،500 جنيهًا للطن.

: 31،500 جنيهًا للطن. حديد ستيل: 36،500 جنيهًا للطن.

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