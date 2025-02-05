استقرار أسعار الفراخ والبيض في مصر اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025
شهدت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن، وذلك بعد الزيادة التي سجلتها الأسعار في بداية الأسبوع.
حيث شهد سعر كيلو الفراخ البيضاء انخفاضًا قدره جنيهين، ثم استقر عند مستوياته الحالية.
أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025
- سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن: 88 جنيهًا، وسعر البيع للمستهلك تراوح بين 88 و97 جنيهًا.
- سعر كيلو الفراخ البلدي في البورصة: 125 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك بين 126 و132 جنيهًا.
أسعار البيض اليوم
- سعر كرتونة البيض الأحمر تراوح بين 160 و165 جنيهًا.
- سعر كرتونة البيض الأبيض تراوح بين 155 و160 جنيهًا.
- سعر كرتونة البيض البلدي تراوح بين 160 و170 جنيهًا.