استقرار أسعار الفراخ والبيض في مصر اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن، وذلك بعد الزيادة التي سجلتها الأسعار في بداية الأسبوع.

حيث شهد سعر كيلو الفراخ البيضاء انخفاضًا قدره جنيهين، ثم استقر عند مستوياته الحالية.

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن: 88 جنيهًا ، وسعر البيع للمستهلك تراوح بين 88 و97 جنيهًا .

في بورصة الدواجن: ، وسعر البيع للمستهلك تراوح بين . سعر كيلو الفراخ البلدي في البورصة: 125 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك بين 126 و132 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم