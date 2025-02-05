رشيدة طليب تهاجم ترامب ونتنياهو وتتهمهما بالتطهير العرقي

شنت رشيدة طليب، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي وذات الأصول الفلسطينية، هجومًا شديدًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية تصريحاتهما الأخيرة بشأن قطاع غزة.

وقالت طليب في تصريحها: «إن هذا الرئيس (ترامب) يدعو علانية إلى التطهير العرقي بينما يجلس بجوار مجرم حرب إبادة جماعية (نتنياهو)»، مشيرة إلى موقف ترامب بشأن التعامل مع الوضع في غزة.

وأعربت طليب عن استيائها مما وصفته بــ «ازدواجية المعايير» لترامب، حيث قالت: «ترامب لا يمانع قطع التمويل الفيدرالي عن الأمريكيين العاملين بينما يستمر تدفق التمويل للحكومة الإسرائيلية».

This president is openly calling for ethnic cleansing while sitting next to a genocidal war criminal. He’s perfectly fine cutting off working Americans from federal funds while the funding to the Israeli government continues flowing. https://t.co/Pw86wA8kOF — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) February 4، 2025

وكان ترامب قد أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو، ليل الأربعاء، عن رغبته في أن تتولى الولايات المتحدة ملك قطاع غزة بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن تفكيك الأسلحة الخطيرة في الموقع، بالإضافة إلى تسوية المباني المدمرة وتحقيق تنمية اقتصادية كبيرة توفر وظائف ومساكن جديدة للناس في المنطقة.

هذه التصريحات أثارت ردود فعل غاضبة في الأوساط الفلسطينية والعالمية، حيث يُنظر إليها باعتبارها خطوة تصعيدية جديدة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.