حركة حماس ترفض تصريحات ترامب حول احتلال غزة وتدعو للتراجع عنها

أعلنت حركة حماس رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتلال الولايات المتحدة لقطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني منه.

هذا الموقف جاء في بيانٍ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية، حيث اعتبرت الحركة أن تصريحات ترامب تشكل اعتداءً على حقوق الفلسطينيين وتشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة.

تصريحات ترامب تثير غضب حماس والشعب الفلسطيني

وأكدت حركة حماس أن تصريحات الرئيس الأمريكي تُعد عدائية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأشارت الحركة إلى أن هذه التصريحات لن تؤدي إلى استقرار المنطقة بل ستزيد من تعقيد الوضع، موضحة أنه لا يمكن لأي دولة في العالم فرض احتلال على الأراضي الفلسطينية أو اتخاذ قرارات تتناقض مع حقوق الشعب الفلسطيني.

حماس تدعو ترامب للتراجع عن تصريحاته

ودعت الحركة الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب إلى التراجع عن تصريحاته "غير المسؤولة" التي تتناقض مع القوانين الدولية وحقوق الفلسطينيين في أرضهم.

كما شددت حماس على أن هذه التصريحات تشكل تهديدًا جديدًا للسلام في المنطقة.

دعوة للمنظمات الدولية لاتخاذ موقف حازم

في سياق متصل، دعت حركة حماس جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة إلى عقد اجتماعات عاجلة لمناقشة تصريحات ترامب واتخاذ مواقف حاسمة تحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتحمي الأراضي الفلسطينية من أي محاولات للسيطرة أو الاحتلال.