نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

حوادث
ارشفية
ارشفية

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم تكدس بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات بالمحاور.
 

انتظام حركة السيارات

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.
 

حركة السيارات بجميع المداخل

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية
 

مواد متعلقة

ضربت رأسها في الحائط.. استمرار حبس مراهقة قتلت رضيعة بسبب البكاء في أوسيم

اختلال عجلة القيادة.. تفاصيل إصابة شخصين في انقلاب ملاكي أعلى الدائري

ضبط 55925 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

اختلال عجلة القيادة..تفاصيل إصابة عدد من الأشخاص إثر تصادم نقل وأتوبيس أعلى الدائري

التحقيق مع المتهمين بسرقة حقيبة تحتوي على 6 ملايين جنيه من جواهرجي في أبو النمرس 

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

ضربت رأسها في الحائط..حبس مراهقة قتلت رضيعة بسبب البكاء في أوسيم

تفاصيل سقوط المتهم بالنصب على كبار السن والاستيلاء على كروت الائتمان فى العجوزة
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. هاني أبو ريدة يرفض طلب حسين لبيب

موعد مباراة ميلان وروما في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

تشكيل آرسنال المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو

قنديل: نتبنى استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم للتعلم بهدف جودة التعليم

مركز تعليم اللغة العربية ينظم زيارة للطلاب الوافدين إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب

التعليم العالي تنشر الرسائل التوضيحية حول الإطار الإسترشادى للتعليم العالي في مصر

الخارجية الصينية: نأمل أن يكون وقف إطلاق النار فرصة لإعادة القضية الفلسطينية للمسار الصحيح

بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاربعاء 5-2-2024 في قنا