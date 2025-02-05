تألق معلمي مطروح بمسابقة المشروعات البحثية علي مستوي الجمهورية

كشفت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن الإدارة العامة للتواصل والدعم قدمت الشكر للمديرية تقديرًا المشاركة الفعالة والإيجابية بالمسابقة المعرفية البحثية والتي جاءت في ضوء المبادرة الرئاسية ( بداية جديدة لبناء الإنسان ) والتي توجت باختيار ثمانية ابحاث علمية وتربوية ضمن الافضل علي مستوي الجمهورية مشيرة أنه سيتم تكريم الفائزين السبت المقبل بمجمع الملك فهد النموذجي بإدارة غرب مدينة نصر بالقاهرة.

وقدمت وكيل الوزارة التهنئة لكل من محمد عبدالمنعم فزاع صاحب ابتكار روبوت مساعد مجال المعلم الموهوب وسمر حسن من خلال التجربة الرائدة في اللعب والاكتشاف لتبسيط المنهج الدراسي وأميرة عبد العال المحمدي من خلال التجربة الرائدة قشر وأقرأ وداليا سعد من خلال التجربة الرائدة أيضًا للسرد القصصي وهدير علي إبراهيم في الرسم والغناء مجال المعلم الموهوب أمل محمد رضا بتجربتها الرائدة في الاستراتيجيات المتنوعة وأميرة شعيب عبدالسلام كذلك بتجربتها الرائدة في الاستراتيجيات المتنوعة وأيضا أمل السيد نور بتجربتها الرائدة في مادة اللغة. الإنجليزية والذين تم اختيار مشروعاتهم البحثية ضمن أفضل 30بحث تتميز بالأصالة وإمكانية التطبيق علي مستوي الجمهورية بعد تنافس معرفي بحثي في المسابقة التي نظمتها الإدارة العامة للتواصل والدعم بالوزارة كذلك قدمت الشكر للدكتور علي حلاوة مدير إدارة الدعم والتواصل لدوره الفعال والمتميز في اكتشاف المعلمين المتميزين أصحاب المشروعات البحثية كذلك تعزيزه الواضح لمهام إدارة الدعم المنوطة بها طوال المرحلة الماضية.



وأكدت نادية فتحي في ختام البيان الإعلامي أن تعليم مطروح حريص علي تشجيع النماذج التربوية المضيئة والتي تعد نواة مشرقة لقيادات تربوية في المستقبل تثري العملية التعليمية وتقودها نحو تقديم منتج متميز يستفيد منه الطلاب.