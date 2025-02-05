أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025: استقرار وارتفاع طفيف لعيار 21

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية عن تحديث جديد لأسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، حيث شهد المعدن الأصفر استقرارًا في محلات الصاغة، مع بعض التغييرات الطفيفة في الأسعار.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

عيار 24 : سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 4554 جنيهًا للشراء، و4525 جنيهًا للبيع، دون احتساب المصنعية أو الضريبة.

: سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 4554 جنيهًا للشراء، و4525 جنيهًا للبيع، دون احتساب المصنعية أو الضريبة. عيار 22 : وصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 4175 جنيهًا للشراء، و4148 جنيهًا للبيع.

: وصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 4175 جنيهًا للشراء، و4148 جنيهًا للبيع. عيار 21 : سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3985 جنيهًا للشراء، و3960 جنيهًا للبيع.

: سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3985 جنيهًا للشراء، و3960 جنيهًا للبيع. عيار 18 : وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3416 جنيهًا للشراء، و3395 جنيهًا للبيع.

: وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3416 جنيهًا للشراء، و3395 جنيهًا للبيع. عيار 14: بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2657 جنيهًا للشراء، و2640 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب والذهب عالميًا

الجنيه الذهب : سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 31 ألفًا و880 جنيهًا للشراء، و31 ألفًا و885 جنيهًا للبيع.

: سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 31 ألفًا و880 جنيهًا للشراء، و31 ألفًا و885 جنيهًا للبيع. الذهب عالميًا: تداولت أوقية الذهب عالميًا بسعر 2842 دولارًا للشراء، و2841.5 دولار للبيع.

العوامل المؤثرة على الأسعار

تعكس هذه التغييرات في الأسعار التحديثات المستمرة في أسواق الذهب المحلية والعالمية، حيث يرتبط السعر العالمي للذهب بتقلبات العملات والأسواق المالية.