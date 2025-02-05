معلق مباراة ريال مدريد وليجانيس في كأس ملك إسبانيا

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 من شهر فبراير الجاري، مواجهة قوية بين لفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره فريق ليجانيس، في بطولة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في كأس إسبانيا

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس، مساء اليوم الأربعاء على ملعب دي بوتاركي البلدي، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتنطلق مباراة ريال مدريد مع نظيره فريق ليجانيس، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة.

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القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليجانيس في كأس ملك إسبانيا

وسيتم بث مباراة ريال مدريد مع نظيره ليجانيس، عبر قناة SSC HD1 وتطبيق شاهد، حيث تعد هذه القنوات الناقل الحصري الوحيد لبث مباريات كأس ملك اسبانيا.

معلق مباراة ريال مدريد وليجانيس

والجدير بالذكر أن قنوات ssc sports، أعلنت تعيين المعلق المميز فهد العتيبي، للتعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في كأس ملك إسبانيا.

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