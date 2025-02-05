بتهمة حيازة المخدرات.. نجل مايكل جوردان في قبضة العدالة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

ألقي القبض على نجل مايكل جوردان، نجم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين السابق، البالغ من العمر 34 عامًا أمس الثلاثاء في وسط فلوريدا بتهمة حيازة المخدرات، بعد أن اكتشف ضباط الشرطة أن سيارته عالقة على قضبان السكك الحديدية قبل دقائق من مرور قطار الركاب، حسبما أفادت السلطات.

بتهمة حيازة المخدرات.. نجل مايكل جوردان في قبضة العدالة

واتُهم ماركوس جوردان بحيازة الكوكايين، وهي جنحة من الدرجة الثانية، وبمقاومة رجل شرطة دون عنف، وهي جنحة أيضًا، وفقًا لسجلات محكمة إلكترونية.
عثر ضباط قسم شرطة ميتلاند على السيارة اللامبورغيني التابعة لجوردان متوقفة على قضبان السكك الحديدية في ضاحية أورلاندو بفلوريدا، وكان قطار الركاب على بعد 10 دقائق فقط، وذلك بسبب دفن إطارات السيارة في التراب والصخور بعد أن لفت بشكل متكرر، وفقًا لتقرير الاعتقال.

وعلم رجال الشرطة أن جوردان هرب لتوه من نقطة تفتيش مرورية في مقاطعة مجاورة، وطلبوا منه الخروج من السيارة بعدما اشتموا رائحة الكحول ولاحظوا تلعثمه في الكلام وارتباكه، وعثروا على حقيبة في بنطاله وبعد فحصها اكتشفوا أنها تحتوي على مادة الكوكايين، وذلك وفقًا لتقرير الاعتقال.
ورفض جوردان، لاعب كرة السلة السابق في جامعة وسط فلوريدا، التحدث للصحافيين عندما أطلق سراحه الثلاثاء من سجن مقاطعة أورانج.

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