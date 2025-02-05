موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

يريد محبو مشاهدة كرة القدم في كل مكان وخاصة مشجعي الميرنجي، معرفة موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة لهذا اللقاء.

ويشهد مساء اليوم الأربعاء، إقامة مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس على ملعب "بوتاركي"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الملك.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في كأس الملك

تنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ضد ليجانيس اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في كأس الملك

تذاع مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الملك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق فهد العتيبي.

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