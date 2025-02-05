القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليجانيس في كأس ملك إسبانيا

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

يبحث مشجعو الملكي عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليجانيس في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في كأس الملك

تبدأ أحداث مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في كأس الملك

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الملك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD.

ويستعرض لكم الفجر الرياضي، خلال السطور التالية، تردد قناة SSC 1HD، الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

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