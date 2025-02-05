نتيجة الشهادة الإعدادية 2025: كيفية الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت مديريات التربية والتعليم في العديد من المحافظات اليوم نتائج الشهادة الإعدادية 2025، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، واعتمادها من المحافظين. أصبح بإمكان جميع الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المدارس الاطلاع على النتائج باستخدام الاسم ورقم الجلوس.

كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالاسم ورقم الجلوس؟

يمكن للطلاب الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظات مثل البحيرة، الأقصر، كفر الشيخ، المنوفية، التي تم إعلان نتائجها خلال الساعات القليلة الماضية.

إليك الروابط المخصصة للاستعلام عن النتيجة:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالاسم ورقم الجلوس في البحيرة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة المنوفية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة كفر الشيخ.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الأقصر.

موعد ظهور النتيجة في المدارس

حسب المعلومات الرسمية من دواوين المحافظات ومديريات التربية والتعليم، ستكون النتيجة متاحة يوم الأربعاء لجميع الطلاب وأولياء الأمور في المدارس.

يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم بالاسم ورقم الجلوس لجميع المواد التي تم امتحانها خلال الفصل الدراسي الأول.

التظلمات على النتيجة

أعلنت مديريات التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب التقدم بـ التظلم على أي مادة في حال رغبوا في إعادة تصحيح ورقتهم، وهو ما يتيح لهم فرصة للمراجعة الدقيقة للدرجات التي حصلوا عليها.