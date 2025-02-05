تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليجانيس في كأس ملك إسبانيا

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

استقر كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد على تشكيل الملكي لمواجهة نظيره فريق ليجانيس، في بطولة كأس ملك إسبانيا هذا الموسم.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس

ومن المقرر أن تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 من شهر فبراير الجاري، مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس، على ملعب دي بوتاركي البلدي، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا. في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليجانيس

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، تشواميني، أسينسيو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش.

خط الوسط الهجومي: أردا جولر، إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: إندريك.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليجانيس في كأس ملك إسبانيا

وسيتم بث مباراة ريال مدريد مع نظيره ليجانيس، عبر قناة SSC HD1 وتطبيق شاهد، حيث تعد هذه القنوات الناقل الحصري الوحيد لبث مباريات كأس ملك اسبانيا.

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