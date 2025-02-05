جامعة عين شمس تحصل علي المركز الأول في ختام التصفيات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط

حصدت جامعة عين شمس المركز الأول من التصفيات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمسابقة (برايس) التابعة لجامعة أكسفورد وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

جاءت هذه التصفيات التي عقدت في الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2025، تطبيقا لاتفاقية التعاون التي أبرمتها جامعة عين شمس مع معهد بونافيرو بكلية الحقوق بجامعة أكسفورد في العام 2022 والتي بموجبها أصبحت كلية الحقوق بجامعة عين شمس الشريك الإقليمي لجامعة أكسفورد في مجال المحاكمات الصورية.

وقد كان السيد رئيس الجامعة قد افتتح المسابقة ومؤتمرها الدولي في اليوم الأول مشددا على أهمية مثل تلك المبادرات التي تعمل على تطوير التعليم من خلال ربطه بالواقع العملي، وكذلك بالشراكة مع جهات دولية مرموقة مثل جامعة أكسفورد، وكذلك جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة التي شاركت في المؤتمر الافتتاحي وفي أعمال المسابقة.

هذا وقد شهدت تصفيات هذا العام منافسة كبيرة بين العديد من الجامعات من منطقة الشرق الأوسط من عدة دول من بينها مصر، لبنان، وتونس، والعراق والأردن، كما شارك في تحكيم المسابقة أكثر من ثلاثين قاضي من الهند والمكسيك وبريطانيا ومصر ولبنان وتونس وفلسطين، والبحرين.

حيث فاز فريق جامعة عين شمس بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وقد تكون فريق الكلية من طلاب الشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق، وهم محمد وائل – الفرقة الثانية، وقج حصل الكالب على جائزة أفضل مترافع في المسابقة، أهلة عماد، الفرقة الثالثة، دعاء علي – الفرقة الثالثة، فرح باسم -– الفرقة الرابعة، كريم مدين، الفرقة الرابعة، كريم ماجد - الفرقة الرابعة. وقام بتدريب الفريق كل من ريم جميع - الفرقة الرابع، وريم الشاذلي – طالبة دراسات عليا.

وبهذا الفوز فقد تأهل الفريق للمشاركة في المسابقة الدولية التي تجري في جامعة أكسفورد في بريطانيا في الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2025.