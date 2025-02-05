وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني

لبحث إعادة الاعمار في غزة

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء ٥ فبراير، الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني.

وصرح السفير تميم، خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي، أكد خلال اللقاء على دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية، مشددًا على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا، وتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني

واستعرض الوزير عبد العاطي، جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وتنفيذ كافة بنوده بمراحله الزمنية الثلاث.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية فى غزة، تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية المضى قدما فى مشروعات وبرامج التعافى المبكر وإزالة الركام ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بارضهم ورفضهم الخروج منها.

وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مع نظيره الفلسطيني

وقد قام رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، بعرض تصور متكامل للخطط المُعدة لبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبما يمهد لمرحلة إعادة الإعمار وعودة الأوضاع لطبيعتها، وهو ما كان محلًا للتوافق.



وقد شدد الوزير عبد العاطي، على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسى دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يمنع تكرار الدورات المتكررة للعنف بشكل نهائى ودائم.