فريق نادى جامعة حلوان يواصل التألق ويفوز بثلاثية على زهراء حلوان

حقق فريق جامعة حلوان مواليد 2005 فوزًا مستحقًا على نظيره فريق زهراء حلوان بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما

جاءت أهداف فريق نادى جامعة حلوان عن طريق يوسف العطار الذي افتتح التسجيل، ثم أضاف مروان كرم الهدف الثاني، قبل أن يختتم يوسف إيـشا الثلاثية، ليؤكد الفريق تفوقه على زهراء حلوان بأداء قوي ومستوى مميز.

وقدم اللاعبون أداءً مميزًا تحت قيادة المدير الفني محمد سيد إمام "سيكا"، الذي نجح في وضع خطة محكمة قادت الفريق لتحقيق الفوز.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، أن هذا الفوز يعكس الدعم الكبير الذي يقدمه الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، للأنشطة الرياضية. وأضاف نحرص على توفير كل سبل الدعم لفرقنا الرياضية، إيمانًا بدور الرياضة في بناء الشخصية وتعزيز روح التنافس.

ويواصل فريق نادى جامعة حلوان استعداداته لخوض المباريات القادمة، وسط طموحات كبيرة بمواصلة الانتصارات وتحقيق المزيد من الإنجازات.