اللجنة النقابية بجامعة حلوان تكرم أبناء العاملين المتفوقين في احتفالية مميزة

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظّمت جامعة حلوان احتفالية خاصة لتكريم أبناء العاملين المتفوقين في الشهادات العامة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة.

وخلال كلمته في الحفل، أكد الدكتور السيد قنديل أن هذه الأجيال تمثل الأمل الحقيقي في بناء مستقبل الوطن، مشيرًا إلى أن التسلح بالعلم والمعرفة هو الطريق الأمثل لتحقيق النجاح والتقدم. وأضاف: "هذا اليوم هو لحظة حصاد لجهود الطلاب وأسرهم، ونفخر بمشاركتهم فرحتهم بهذا الإنجاز".

من جانبه، أوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن تكريم أبناء العاملين يعد تقليدًا سنويًا يعكس اهتمام الجامعة بأسرتها الكبيرة، مؤكدًا أن الجامعة تفخر بأبنائها وتسعى دائمًا لدعمهم وتحفيزهم لمواصلة التميز العلمي.

وشهد فعاليات الحفل اللواء محمد أبو شقة أمين عام  الجامعة، والأستاذ هشام رفعت، الأستاذة  فريدة محمد هاشم، أمناء الجامعة المساعدين.

وأشار البيان الصادر عن الجامعة إلى أن الحفل نظمته اللجنة النقابية للعاملين بجامعة حلوان، تحت إشراف  الأستاذ صلاح بهنسى، رئيس اللجنة، الأستاذ عماد الدين سعيد، أمين الصندوق، الاستاذ محمود عرفة، مستشار اللجنة النقابية، تقديرًا لجهود العاملين في دعم المسيرة التعليمية.

وقد  شهد تكريم أبناء العاملين الحاصلين على شهادات متفوقة في مختلف المراحل التعليمية، حيث تم تقديم شهادات تقدير وهدايا عينية لهم، تقديرًا لإنجازاتهم.

واختُتم الحفل بأجواء احتفالية مميزة، حيث التقط المكرمون وذووهم الصور التذكارية مع قيادات الجامعة، في لحظة تجسد معاني الفخر والاعتزاز بإنجازات الأبناء.

التعليم والطلاب الدكتور حسام رفاعي اللجنة النقابية للعاملين بجامعة حلوان جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان

مواد متعلقة

فريق نادى جامعة حلوان يواصل التألق ويفوز بثلاثية على زهراء حلوان

مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس يُطلق فريق الابتكار

رئيس جامعة القاهرة الأسبق يدعو إلى تحقيق السلام العالمي القائم على العدل

فريق نادى جامعة حلوان يحقق فوزًا ثمينًا خارج الديار على نادي الظاهر

التعليم العالي: صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يفتح باب التسجيل في الدورة الخامسة من برنامج تأهيل الباحثين

التعليم العالي: 5 فبراير.. انطلاق المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية للجامعات المصرية

عبد الصادق يعلن إدراج مجلة كلية طب الأسنان ضمن الدوريات العالمية في قاعدة بيانات Scopus

التعليم العالي: مصر تعزز شراكاتها الدولية في التعليم والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. هاني أبو ريدة يرفض طلب حسين لبيب

"كاف" يحدد موعد قرعة دور الثمانية بالكونفيدرالية الأفريقية

وكيل ديفيز يوضح سبب عدم الانتقال إلى ريال مدريد

العنف ضد المرأة داخل الأسرة: قضية اجتماعية تحتاج إلى حلول جذرية

نجاح حفل توقيع كتاب "ماذا تعرف عن الجلوكوما" في معرض القاهرة الدولي للكتاب

العنف الأسري: مأساة صامتة داخل الجدران

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وروما في كأس إيطاليا

سلوت يصدم جماهير ليفربول قبل موقعة توتنهام