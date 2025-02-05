محافظ أسيوط: رصف الشوارع بمنطقة كوبري العمدة بمدينة البداري





صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الاربعاء أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بقيادة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز قد قامت بالإشراف والمتابعة لأعمال فرد الطبقة السطحية الأسفلتية لشوارع منطقة كوبري العمدة بمدينة البداري ضمن أعمال الخطة الإستثمارية العام المالي 2024 /2025 وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والرفع عن كاهلهم بكافة الطرق الممكنة مشددًا على الإلتزام بالمواصفات والمعايير الفنية القياسية المقررة لأعمال الرصف على أن يتم نهو الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد.