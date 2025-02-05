محافظ القليوبية يعقد لقاء المواطنين بكفر شكر

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لقاء المواطنين
لقاء المواطنين

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لقاءه الأسبوعي بمدينة كفر شكر، حيث استمع إلى شكاوى المواطنين من مراكز بنها وكفر شكر وطوخ وقها.

وشهد اللقاء اتخاذ قرارات فورية لحل العديد من القضايا الملحة، والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وتمكن المحافظ من استرجاع بطاقة صرف المقررات التموينية لإحدى المواطنات لوجود شخص متوفي بالبطاقة.

كما  وجه محافظ القليوبية بتوفير سكن لمواطن لديه نسبة إعاقة 5% بمدينة قها ووفر فرصة عمل لشقيقين يعانون من ضعف النظر وضعف السمع بوظيفة تتناسب مع ظروفهم، كما وجه المحافظ بعمل كارت الخدمات المتكاملة لهم وعمل معاش تكافل وكرامة.

وحرص المحافظ على توفير فرص عمل لعدد من الشباب، حيث تمكن من توفير أكثر من 10 فرص عمل مناسبة لمواطنين لديهم نسبة إعاقة 5% بعدد من  الشركات الخاصة بالمحافظة، مع مراعاة طبيعة إعاقتهم وقدراتهم.

كما جرى توفير فرصة عمل لفتاة خريجة حديثًا  بنسبة إعاقة 5 % في إحدى المدارس الخاصة بمدينة بنها.

كما وفر المحافظ لإحدى المواطنات معاش تكافل وكرامة نظرًا لكبر سنها وأنها لا تستطيع القدرة على العمل، كما أمر المحافظ بفحص شكوى مواطن يتضرر من قيام أحد المواطنين بإنشاء كافيتريا بالمخالفة في الطابق الأول من العمارة التي يسكن بها لتضرره من المضايقات والمعاكسات من المترددين على الكافيتريا.

وأكد محافظ القليوبية أن هذه اللقاءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم.

وأشار إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. كما شدد المحافظ على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المهندس أيمن عطية توفير حياة كريمة توفير فرصة عمل محافـظ القليوبيــة

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