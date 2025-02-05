تفاصيل مصرع مسن سقط في بئر مصعد عقار في الطالبية

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق في مصرع مسن سقط في بئر مصعد عقار يقيم به في الطالبية، مما أسفر عن مصرعه

مصرع مسن

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع شخص داخل عقار في الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن مسن يقيم بالعقار، أثناء محاولته استقلال المصعد، فوجئ بعدم وجوده، مما أسفر عن سقوطه من الطابق الخامس في بئر المصعد، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.
 

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرته، وشهود عيان، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

الطابق الخامس الإصابات اصابات النيابة العامة الخامس تباشر النيابة العامة مديرية أمن الجيزة مديرية أمن الجيز

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