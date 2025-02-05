السيطرة على حريق داخل محل تجاري بالفيوم دون إصابات

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بوابة الفجر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالفيوم، من السيطرة علي حريق نشب داخل محل تجارى بمدينة طامية، دون حدوث أي إصابات، وحُرر محضر بالواقعة.


تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بنشوب حريق هائل في محال تجارية بشارع 23 يوليو بدائرة المركز، إثر حدوث ماس كهربائي.

 

السيطرة على الحريق

وعلى الفور هرع رجال الإطفاء وسيارات الحماية المدنية إلى مكان نشوب الحريق، حيث جرى إطفاء النيران قبل أن تمتد إلى باقي المحال والمنازل بالمنطقة، وذلك دون وقوع أيّة خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات، كما جرى تبريد النيران تجنبًا لاشتعالها من جديد.

 

ماس كهربائي السبب

وتبين من المعاينة الأولية للمحال التي نشب بها الحريق أنّ ماس كهربائي كان السبب في اندلاع النيران ثم امتدت إلى باقي المحال، بينما تم السيطرة عليها فورًا.

 

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

 

 

 

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