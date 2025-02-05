أسعار الخضروات اليوم الاربعاء 5-2-2024 في قنا

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بوابة الفجر

 

شهدت أسعار الخضروات في أسواق محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاربعاء، بجميع أسواق مراكز المحافظة.

وتنشر بوابة الفجر أسعار الخضراوات اليوم، في مراكز محافظة قنا.

أسعار الخضروات جاءت كما يلي:

كيلو طماطم سلطه. 8 جنيهًا

ربطة سلق. 7 جنيهًا

بطاطس جديده 10 جنيهًا

قرنبيطه 30 جنيهًا

طماطم صلصه 5 جنيهًا

ربطة خس بلدى 5 جنيهًا

ربطة فجل ابيض 2.5جنيهًا

ربطة فجل احمر 2.5 جنيهًا

كيلو لفت بلدى 8 جنيهًا

بسله بلدى 40 جنيهًا

كيلو سبانخ بلدى. 15 جنيهًا

كيلو بروكلى فريش. 35 جنيهًا

كرنبه بلدي 35 جنيهًا

كيلو باميه بلدى 60جنيهًا

كيلو بامية كبيرة. 40 جنيهًا

كيلو توم احمر بلدى 100 جنيهًا

طبق درة سكرى. 55 جنيها

كيلو فلفل حشو 20 جنيهًا

كيلو فلفل شطه. 20 جنيهًا

كيلو خيار صوب صغير 20 جنيهًا

كيلو بتنجان رومى اسود 5 جنيهًا

كيلو بنجر طازة. 20 جنيهًا

واحدة كابوتشا. 20 جنيهًا

كيلو قلقاس. 35 جنيهًا

كيلو كوسة حشو. 15 جنيهًا

كيلو بطاطس صغيره. 7 جنيهًا

كيلو جذر بلدى. 20 جنيهًا

كيلو ملوخيه خضراء بلدى 20 جنيهًا

كيلو فاصوليا خضراء. 20 جنيهًا

كيلو بصل ابيض. 25 جنيهًا

كيلو بصل احمر. 20 جنيه

كيلو لمون بلدى. 25 جنيهًا

كيلو لمون اضاليا. 30 جنيه

كيلو بطاطا صفرا دمياطى. 15 جنيهًا

كيلو بطاطا بيضاء. 15 جنيهًا

كيلو بتنجان ابيض حشو. 10 جنيهًا

كيلو بتنجان اسود حشو. 20 جنيهًا

كيلو بتنجان مخدد حشو. 20 جنيهًا

لفة توم صينى. 40 جنيهًا

قرع عسل الكيلو. جنيهًا

ربطة كرفس. 35 جنيه

كيلو فلفل الوان طازة. 65 جنيهًا

كيلو فلفل احمر شطه هريسة 50 جنيهًا

كيلو جنزبيل اخضر فريش 300 جنيهًا

واحدة كرنب ابيض سلطة. 30 جنيهًا

واحدة كرنب احمر سلطة 30 جنيهًا

طبق مشروم فريش 40 جنيهًا

طبق زعتر فريش. 10 جنيهًا

طبق روزمارى فريش. 10 جنيهًا

اى ربطة خضرة 1 جنيهًا

ربطة جرجير بلدى 1 جنيهًا

ربطة نعناع بلدى فريش. 2 جنيهًا

ربطه بصل أخضر. 2.5 جنيهًا 

ربطة خص بلدى. 5 جنيهًا

طبق توم مقشر (نص كيلو). 100 جنيهًا

كيلو بتنجان مشكل جاهز. 20 جنيها

كيلو محاشي مشكل بكوسه 20 جنيه

كيلو بتنجان ابيض مقور. 15 جنيهًا

كيلو كوسه جاهز مقور. 20 جنيهًا

كيلو بتنجان اسود مقور 20 جنيهًا

كيلو بتنجان مخدد مقور. 25 جنيهًا

كيلو فلفل مقور. 25 جنيهًا

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