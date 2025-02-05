حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية

حوادث
المضبوطات
المضبوطات

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:  
مديرية أمن أسيوط 
ضبط عدد (49) قضية سلاح نارى دون ترخيص.. عبارة عن (20 بندقية آلية 
10 بنادق خرطوش – طبنجة – 23 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (49 متهم "لـ 13 منهم معلومات جنائية"). 
ضبط عدد (12) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 8 كجم لمخدر الحشيش – أكثر من كجم لمخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (12 متهم "لـ 6 منهم معلومات جنائية"). 
تنفيذ عدد (343) حكم قضائى متنوع. 
مديرية أمن أسوان 
ضبط عدد (3) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (قرابة 7 كجم لمخدر الحشيش - كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 
(3 متهمين " لأحدهم معلومات جنائية"). 
ضبط قطعة سلاح نارى دون ترخيص.. عبارة عن (بندقية آلية خزينة وطلقة لذات العيار). 
تنفيذ عدد (671) حكم قضائى متنوع. 
مديرية أمن دمياط 
ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كجم لمخدر الحشيش – 13 كجم لمخدر البانجو – أكثر من 7 كجم لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (4) قطع سلاح نارى دون ترخيص.. عبارة عن (4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية"). 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية. 
 

اتجار فى المواد المخدرة 12 متهم الأسلحة النارية

مواد متعلقة

وزير الداخلية يستقبل وزير الأمن بجمهورية بوركينا فاسو

حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية

كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تغيب أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول بالقاهرة

ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

عاجل.. مصرع عنصرين إجراميين قاما بفرض سطوتهما على الأهالى بأسوان

مصرع عنصر إجرامى عقب تبادل إطلاق النار مع القوات بأسوان

حملات تموينية تضبط 11 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

وزير الداخلية يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. هاني أبو ريدة يرفض طلب حسين لبيب

موعد مباراة ميلان وروما في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

تشكيل آرسنال المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو

قنديل: نتبنى استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم للتعلم بهدف جودة التعليم

مركز تعليم اللغة العربية ينظم زيارة للطلاب الوافدين إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب

التعليم العالي تنشر الرسائل التوضيحية حول الإطار الإسترشادى للتعليم العالي في مصر

الخارجية الصينية: نأمل أن يكون وقف إطلاق النار فرصة لإعادة القضية الفلسطينية للمسار الصحيح

بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاربعاء 5-2-2024 في قنا