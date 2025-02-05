حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط عدد (49) قضية سلاح نارى دون ترخيص.. عبارة عن (20 بندقية آلية

10 بنادق خرطوش – طبنجة – 23 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (49 متهم "لـ 13 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (12) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 8 كجم لمخدر الحشيش – أكثر من كجم لمخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (12 متهم "لـ 6 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (343) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (قرابة 7 كجم لمخدر الحشيش - كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة

(3 متهمين " لأحدهم معلومات جنائية").

ضبط قطعة سلاح نارى دون ترخيص.. عبارة عن (بندقية آلية خزينة وطلقة لذات العيار).

تنفيذ عدد (671) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كجم لمخدر الحشيش – 13 كجم لمخدر البانجو – أكثر من 7 كجم لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (4) قطع سلاح نارى دون ترخيص.. عبارة عن (4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

